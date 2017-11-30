Толстой: Россия прорабатывает ответ на лишение аккредитации RT в Конгрессе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Госдума совместно с Советом Федерации и МИД РФ прорабатывают ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США, могут быть внесены изменения, согласно которым аккредитация СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, не будет распространяться на вход в Госдуму, сказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
"RT лишили аккредитации в конгрессе США после того, как они были признаны иностранным агентом. Что ж, значит, придется опять отвечать тем же, и мы уже прорабатываем наш ответ совместно с коллегами из Совета Федерации и МИД", — сказал Толстой журналистам.
Он отметил, что в России журналисты иностранных СМИ не имеют отдельной аккредитации в Госдуме, все они получают ее в МИД. "Но, например, мы можем внести изменения в нормативные акты с тем, чтобы для СМИ, признанных в России иностранными агентами, эта аккредитация не распространялась на вход в Государственную Думу", — добавил вице-спикер.
Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.