Толстой: Россия прорабатывает ответ на лишение аккредитации RT в Конгрессе

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Госдума совместно с Советом Федерации и МИД РФ прорабатывают ответ на лишение аккредитации RT в конгрессе США, могут быть внесены изменения, согласно которым аккредитация СМИ, признанных в РФ иностранными агентами, не будет распространяться на вход в Госдуму, сказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"RT лишили аккредитации в конгрессе США после того, как они были признаны иностранным агентом. Что ж, значит, придется опять отвечать тем же, и мы уже прорабатываем наш ответ совместно с коллегами из Совета Федерации и МИД", — сказал Толстой журналистам.

Он отметил, что в России журналисты иностранных СМИ не имеют отдельной аккредитации в Госдуме, все они получают ее в МИД. "Но, например, мы можем внести изменения в нормативные акты с тем, чтобы для СМИ, признанных в России иностранными агентами, эта аккредитация не распространялась на вход в Государственную Думу", — добавил вице-спикер.

"Нам категорически не нравится то, что приходится "зеркалить" все эти далеко не демократические меры, мы ни в коем случае не хотим ограничивать свободу слова и возможность работы в России для иностранных журналистов, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Нас вынуждают это делать. Но интересно, сколько еще шагов должны будут предпринять власти США, чтобы понять, что впредь ни одно их действие не останется без ответа?" — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.