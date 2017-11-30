МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Госдуме прорабатываются зеркальные меры в ответ на решение американского парламента по отказу российским СМИ в аккредитации, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.

"В настоящее время прорабатываются зеркальные меры в ответ на решение американского парламента по отказу российским СМИ в аккредитации", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в том числе речь может идти о документах, регулирующих правилах аккредитации.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.