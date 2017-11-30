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Пушков: ограничения аккредитации должны коснуться всех СМИ-иноагентов

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (78)
10:5030.11.2017
(обновлено: 10:54 30.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАлексей Пушков. Архивное фотоАлексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ограничения в аккредитации в госорганы власти РФ, в ответ на лишение RT America аккредитации в конгресс США, должны коснуться всех СМИ, которые будут признаны Минюстом иноагентами, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян предположила ответ России на лишение RT аккредитации в конгрессе
"Безусловно, зеркальные методы должны последовать. Что касается аккредитации в Совет Федерации, то ограничения будут разрабатываться вместе с МИД, однако ограничения в аккредитации СМИ, которые будут признаны иноагентами, должны коснуться всех госорганов власти",- сказал сенатор.

По его словам, сейчас все иностранные СМИ имеют возможность проходить во все органы госвласти РФ по аккредитационным карточкам МИД, не подавая предварительной заявки на пропуск.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пушков также высказался за то, чтобы Минюст огласил как можно скорее свое решение о признании тех или иных СМИ иноагентами.

"Если кто-то думает, что закон принят и на этом ситуация успокоится, то он очень ошибается",- заявил сенатор.

По его словам, лишение RT America аккредитации в конгресс является нарушением права на доступ к информации и посягательством на свободу слова.

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"
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