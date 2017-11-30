МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ограничения в аккредитации в госорганы власти РФ, в ответ на лишение RT America аккредитации в конгресс США, должны коснуться всех СМИ, которые будут признаны Минюстом иноагентами, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, сейчас все иностранные СМИ имеют возможность проходить во все органы госвласти РФ по аккредитационным карточкам МИД, не подавая предварительной заявки на пропуск.
"Если кто-то думает, что закон принят и на этом ситуация успокоится, то он очень ошибается",- заявил сенатор.
По его словам, лишение RT America аккредитации в конгресс является нарушением права на доступ к информации и посягательством на свободу слова.