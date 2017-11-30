МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, как Россия ответит на лишение журналистов телеканала аккредитации в конгрессе США.

"Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", — написала Симоньян в Telegram.

Двадцать первого ноября исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ конгресса США проголосовал за лишение сотрудников RT аккредитации из-за регистрации телеканала в качестве иноагента.

Министерство юстиции США внесло RT America и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator в список иностранных агентов. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24 не зарегистрированы в этом качестве.

В ответ на притеснение российских СМИ в России приняли закон, согласно которому иноагентами могут признать зарубежные СМИ, если их финансируют из-за границы.