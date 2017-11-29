Объявление RT иноагентом стало ударом для сотрудников, заявила Симоньян

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Объявление телеканала RT иностранным агентом в США стало тяжелым психологическим ударом для сотрудников, которые зачастую работают в тех горячих точках, где больше нет никаких других СМИ, заявила главред RT Маргарита Симоньян, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Симоньян отметила, что сотрудники канала сейчас работают в очень тяжелых условиях как с психологической, так и с административной точки зрения.

"Это люди, которые по всему миру буквально живут на войне, мы работаем в тех точках, где вообще нет никаких репортеров… Западные СМИ уже давно перестали рисковать жизнями своих ребят… Только мы, наши ребята, девушки, у кого-то уже есть дети, продолжаем отправляться в эти точки, чтобы показать всему миру, что там происходит. И за это, буквально за это, их объявляют иностранными агентами… Это был тяжелый психологический удар", — сказала она.