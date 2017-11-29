Климов рассказал об ответе на притеснения российских СМИ в США

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия создала законодательные условия для адекватного ответа на притеснения СМИ РФ в США, в практическом плане еще ничего не сделано, но Вашингтон уже критикует Москву за те действия, которые он предпринял сам, заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Госдепартамент США призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах, отметив, что он жестче американского законодательства.

"Не Госдепу США давать оценки нашему закону. Мы должны думать не о том, кто что сказал, а о том, что реально происходит. США уже прилепили RT ярлык иноагента, применяют свое законодательство в этой сфере", — сказал парламентарий.

По его словам, если США не нравится, что создаются равные условия для одинаковых структур, пусть отменяют свои предыдущие решения, считает законодатель.

"Мы пока еще ничего не сделали, мы только на законодательном уровне создали условия для адекватного ответа", — подчеркнул парламентарий.

Климов также отметил, что "США – не вселенский суд", и что в справедливость Госдепа он верит меньше всего.

Президент России Владимир Путин в минувшую субботу подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.