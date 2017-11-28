Посольство в Британии высмеяло статью Daily Mail о RT и Sputnik

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Посольство России в Лондоне высмеяло статью политического обозревателя BBC Ника Робинсона в газете Daily Mail.

В своей публикации Робинсон утверждает, что российские власти используют фейковые новости, чтобы повлиять на исход важнейших политических событий в мире — Brexit, выборы президента США, референдумы о независимости Шотландии и Каталонии — чтобы в конечном счете "ослабить Запад".

"Я не утверждаю, что все, кто поддерживали Brexit или независимости Шотландии, стали жертвами иностранного заговора. Но нам нужно понять, почему Кремль захотел разместить собственную телекомпанию под названием RT или Russia Today в Лондоне и новостное агентство Sputnik в Эдинбурге", — задается вопросом Робинсон.

Посольство обратило внимание на эту цитату и ответило в свойственной ироничной манере.

"I am not arguing that those who oppose Kremlin fell for a foreign plot. But we need to understand why Whitehall might want to set up its own news network in Russian called @bbcrussian and a news agency in Moscow called @reuters” — how does it sound this way, @bbcnickrobinson? pic.twitter.com/WwwO7zbJmW — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 27 ноября 2017 г.

​"Мы не утверждаем, что все, кто против Кремля, стали жертвами иностранного заговора. Но нам нужно понять, почему Уайтхолл захотел разместить в Москве телерадиокомпанию под названием BBC или новостное агентство под названием Reuters, как это теперь звучит, Ник Робинсон?", — написали дипломаты.

Российская дипмиссия в Лондоне регулярно указывает на ошибки и искажение фактов в СМИ и часто шутит над материалами британских газет.