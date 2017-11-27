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Минкомсвязь не исключила ответных мер для Google при ранжировании новостей

14:4027.11.2017
(обновлено: 14:44 27.11.2017)
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© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип GoogleЛоготип Google
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira

СЕУЛ, 27 ноя — РИА Новости. Приоритетная или контрприоритетная выдача Google новостей RT и Sputnik вызовет, в свою очередь, много вопросов со стороны РФ по запрещенному контенту, на который у компании якобы нет возможности влиять, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google. Архивное фото
© AP Photo / Jens Meyer
Роскомнадзор будет мониторить выдачу новостей российских ресурсов

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Позже в Google заявили, что Шмидт имел в виду постоянные усилия компании по улучшению качества поиска. Компания не планирует изменять алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов, добавили в Google.

"Приоритетная выдача в новостях означает нарушение принципа технологической нейтральности, из которой исходят сегодня все участники рынка и операторы систем…. Google наряду с другими поисковыми системами, когда мы просили убирать их пиратский контент, не допускать выдачи детской порнографии или вещей, связанных с наркотиками, они говорили, что придерживаются принципа технологической нейтральности. А он (принцип — ред.), по их словам, не позволяет им даже иметь возможность как-то влиять на контент", — сказал Волин, комментируя ситуацию вокруг заявлений Google по RT.

Логотип Google. Архивное фото
© AFP 2017 / Prakash Singh
Google разъяснил ситуацию с "ранжированием" материалов Sputnik и RT
"Если сейчас у них последует приоритетная или контрприоритетная выдача (новостей — ред.) RT и Sputnik — это означает, что они сами отказываются от принципа технологической нейтральности. И у нас уже будет к ним тогда большое количество вопросов по авторскому праву, наркотикам, порнографии и массе всего другого, по чему их пока не трогали",- отметил замминистра.

Что касается ответных мер, Волин заявил, что "мы никогда заранее не анонсируем те сюрпризы, которые сделаем товарищам, обижающим наши СМИ".

Роскомнадзор в понедельник сообщил, что планирует в ближайшее время внедрить мониторинг изменений тенденций выдачи новостей российских ресурсов в Google.

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"
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