Google разъяснил ситуацию с "ранжированием" материалов Sputnik и RT

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Google ответил на запрос Роскомнадзора о планах ранжировать материалы Sputnik и RT, сообщается на сайте ведомства.

"Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов", — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владеет Google) Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты.

Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".

Роскомнадзор направил Google официальный запрос по этому поводу.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу некоторых российских СМИ. Так, RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator, ретранслирующую радиопрограммы, обязали зарегистрироваться в качестве иноагента. При этом от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В ответ на действия Вашингтона в России разработали и приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.