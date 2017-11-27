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Google разъяснил ситуацию с "ранжированием" материалов Sputnik и RT

10:3027.11.2017
(обновлено: 11:05 27.11.2017)
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© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-aОфис компании Google. Архивное фотоОфис компании Google. Архивное фото
© AP Photo / Newsis/ Kim Jin-a

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Google ответил на запрос Роскомнадзора о планах ранжировать материалы Sputnik и RT, сообщается на сайте ведомства.

"Господин Шмидт имел в виду постоянные усилия компании Google по улучшению качества поиска. Мы не изменяем наш алгоритм поиска для переучета отдельных сайтов", — приводятся в сообщении слова вице-президента Google Inc Никласа Лундблада.

Ранее председатель совета директоров холдинга Alphabet Inc (владеет Google) Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче. По его словам, Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты.

Студия Sputnik. Архивное фото
© Sputnik
Эксперт рассказал, как Google может снизить результаты Sputnik в поиске
Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".

Роскомнадзор направил Google официальный запрос по этому поводу.

В последнее время в Соединенных Штатах пытаются максимально осложнить работу некоторых российских СМИ. Так, RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator, ретранслирующую радиопрограммы, обязали зарегистрироваться в качестве иноагента. При этом от многих иностранных государственных СМИ этого не требовали. Кроме того, в конгрессе устроили разбирательство по поводу возможного "влияния RT через соцсети на президентские выборы" в США в 2016 году.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян посоветовала экс-главе Google погуглить выводы о "нарушениях" RT
В октябре из-за расследования "российского вмешательства" Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google в конгрессе подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В ответ на действия Вашингтона в России разработали и приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Источник К
Мы не запрещаем, мы ранжинурем. Мы заботимся о вас: вы просто не найдете, то, что не должны видеть. Но если вы найдете, мы разрешаем вам это прочесть: наши счетчики быстро отследят, где находится "нежелательный" контент и мы постараемся, чтобы другие не увидели его. Мы постоянно совершенствуемся, ради демократии. Свобода требует жертв. Даже когда мы применяем тоталитарные методы, мы все равно остаемся демократами: нам можно. В конце концов наша демократия тоталитарна, мы имеем силу признать это. Мы следим за каждым вашим словом, за вашей толерантностью, за соблюдением законов меньшинств. Мы гарантируем права меньшинств, значит мы гарантируем и ваши права. Ну, если вы добровольно примкнете к меньшинствам. У вас всегда есть выбор - это наш принцип.
11:05
27.11.2017
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curut
Гугл не боится что им зеркально гайки у нас подкрутят?
11:12
27.11.2017
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