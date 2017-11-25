В НАТО сочли ботами более половины русскоязычных Twitter-аккаунтов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom объявил ботами 60% русскоязычных аккаунтов в Twitter. Доклад опубликован на сайте Stratcom.
"Политические силы используют ботов в социальных медиа, чтобы манипулировать общественных мнением о региональной геополитике", — говорится в докладе.
Отмечается, что в исследовании анализировались данные, собранные в период с августа по октябрь.
Спонсорами центра Stratcom выступают Эстония, Италия, Польша, Германия, Литва и Великобритания. Содействие центру оказывают Финляндия, США и Нидерланды.