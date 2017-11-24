Журналист ВГТРК назвал блокировку аккаунта в Facebook информационной войной

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Журналист ВГТРК Андрей Медведев, чей аккаунт в социальной сети Facebook был заблокирован после его поста о выступлении школьника из Нового Уренгоя в бундестаге, заявил РИА Новости, что считает сложившуюся ситуацию попыткой переписать историю Второй мировой войны, реабилитировав нацизм.

Аккаунт Медведева в Facebook после его поста был дважды заблокирован соцсетью. В своей публикации журналист представил свой вариант выступления, где рассказал о преступлениях немецких солдат во время Великой Отечественной войны, в частности, против детей.

"Я просто высказал свое мнение, я рассуждал о том, что бы я рассказал депутатам Бундестага, окажись я на месте юноши из Нового Уренгоя. Суть сводилась к тому, что нам не в чем каяться, мы страшно пострадали в той войне… Заблокировали по формальному поводу, а вообще это часть информационной войны", — заявил Медведев.

Он рассказал, что первый раз его пост удалили за "порнографию", так как он сопроводил публикацию снимком времен Второй мировой войны, где женщина держит на коленях убитую девочку, у которой "ноги оголены". Именно изображение девочки вызвало нарекания соцсети в первый раз. Второй раз, по словам журналиста, пост, размещенный в другом его аккаунте, удалили за "разжигание ненависти к определенным этническим или социальным группам". Медведев отредактировал текст своего первоначального сообщения, смягчив "острые углы", и разместил его в третий раз.

"В первый раз формулировка была очень смешная — ну какая порнография? И второй раз — ну о каком разжигании ненависти говорит администрация Facebook? Если почитать, что пишут на украинских "пабликах", где выкладывают еще со времен Чечни ролики с казнями российских солдат, и никто не находит в них никаких проблем", — отметил журналист.

Он добавил, что его аккаунт в Facebook уже ранее блокировали, в том числе после публикации в память командира ополчения ДНР Арсена Павлова "Моторолы", убитого в результате покушения.

"Я предполагаю, что очень многим на Западе не нравится, что мы сохраняем свою память и свою идентичность, и свое отношение к тому, что вокруг нас происходит… Сегодня делаются попытки просто переписать историю. В этом новом понимании исторического процесса мальчику Коле отводилась определенная роль: он должен был маленькое "окошечко Овертона" приоткрыть, чтобы сегодня мы сказали, что это были невинные жертвы в страшном котле, страдавшие в русском плену. И кто же за это несет ответственность? Получается, что русские?" — задается риторическим вопрос журналист.

В своем выступлении в бундестаге школьник из ЯНАО рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Речь школьника в бундестаге вызвала широкий резонанс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Кремле считают неверным обвинять школьника в пропаганде нацизма; надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества.