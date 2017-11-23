В МИД назвали запланированные меры Google в отношении RT и Sputnik цензурой

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 23 ноября 2017

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Россия считает намерение понизить телеканал RT и агентство Sputnik в трансляции новостей на ресурсе Google.News цензурой и нарушением свободы слова, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Впоследствии в Google РИА Новости пояснили, что компания не имеет планов по изменению алгоритмов выдачи новостного контента RT и Sputnik, а Шмидт имел в виду объявленные компанией в апреле нынешнего года меры по улучшению качества поиска.

"Такое искусственное ранжирование поисковой выдачи, или деранкинг — новое слово, которое, к сожалению, я чувствую, его упоминание станет у нас не редкостью — это просто прямая цензура и нарушение основополагающих принципов свободы слова", — сказала она.