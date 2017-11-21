Толстой: к обсуждению запрета рекламы могут привлечь представителей Google

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой сообщил, что к обсуждению предложений по возможному законодательному запрету в РФ рекламы в Google, Facebook и других социальных сетях могут привлечь представителей этих компаний.

Ранее Толстой не исключил законодательного запрета в России рекламы в Google как симметричного ответа на действия в отношении российских СМИ.

"Есть такие предложения (по запрету рекламы — ред.) от коллег-депутатов, мы будем их изучать. Совместно, я думаю, поработаем еще и с представителями Google, Facebook, Twitter, поинтересуемся их мнением", — сказал Толстой журналистам.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров во вторник заявил, что представители компании Facebook в конце декабря или в течение января следующего года намерены приехать в Россию для переговоров с надзорным ведомством.

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".