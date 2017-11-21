В Госдуме допустили возможность запрета в России рекламы в Google

ВИЦЕ-СПИКЕР ТОЛСТОЙ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАПРЕТА В РФ РЕКЛАМЫ В GOOGLE КАК СИММЕТРИЧНОГО ОТВЕТА НА ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ СМИ

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