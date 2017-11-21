Закон об иноагентах не коснется CNN и Deutsche Welle, сообщил источник

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. CNN и Deutsche Welle не подпадут под действие закона о СМИ-иноагентах, рассказал РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Ожидается, что после вступления в силу закона иноагентами будут признаны "Радио Свобода", его проекты, а также "Голос Америки", — добавил собеседник агентства.

По его словам, если эти СМИ откажутся признать себя иноагентами, их сигналы и сайты заблокируют.

На прошлой неделе Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ могут признать иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы. Завтра документ рассмотрит Совет Федерации. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас допустил, что верхняя палата может ужесточить закон, поскольку нынешняя редакция "несопоставима" с ограничениями, которые наложили США на российские СМИ.

Что означает принятие закона о СМИ-иноагентах Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Минюст.

Министерство юстиции может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов.

СМИ, признанное иностранным агентом, будет обязано соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие закона об иноагентах-НКО.

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Разработка закона стала ответом на притеснение российских средств массовой информации в США: в начале ноября американский Минюст предписал RT зарегистрироваться иностранным агентом. В Госдуме заверили, что эти меры никак не повлияют на свободу слова.





Минюст уже предупредил ряд медиа о том, что они могут стать иноагентами. Уведомления получили "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".