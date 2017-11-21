Google News спрячет от пользователей новости RT и Sputnik

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новостной агрегатор Google News научат ранжировать новостные материалы от RT и Sputnik в целях борьбы с "российской пропагандой". Об этом сообщает портал VICE со ссылкой на председателя совета директоров компании Alphabet, в состав которой входит Google Inc, Эрика Шмидта.

На форуме по международной безопасности в канадском Галифаксе Шмидт заявил, что в Google намерены противостоять "распространению дезинформации". Компания работает над системой оценки новостных сайтов, которая будет формировать выдачу Google News в соответствии с внутренним рейтингом источника. Шмидт подчеркнул, что подобная политика коснется в первую очередь RT и Sputnik.

"Мы не хотим блокировать сайты. Это не наш стиль работы. Я не сторонник цензуры, я — сторонник ранжирования", — утверждает председатель совета директоров компании.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

МИД позже сообщил, что прорабатывает формы и методы ответа на эту ситуацию. Глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать RT иноагентом.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в России "иностранными агентами". Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ — иностранных агентах не будут подпадать российские медиа.