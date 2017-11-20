Британские СМИ рассказали о "российском корабле-призраке" в США

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британские СМИ "нашли" в Калифорнии остов "российского корабля-призрака", который в действительности является американским танкером 30-х годов.

О "находке" сообщила газета Mirror, за ним о "корабле-призраке" написали Daily Mail и The Sun. Таблоиды сообщили, что останки корабля, заснятые в Калифорнии, могут принадлежать российскому судну "Любовь Орлова". Старый круизный лайнер, проданный на металлолом, пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую республику в 2013 году.

Издания сопроводили рассказы о таинственном "корабле-призраке" красочными подробностями.

"Эксперты опасаются, что 40-летний лайнер кишит сотнями, если не тысячами зараженных крыс-каннибалов, у которых нет другого источника пищи, кроме своих сородичей", — пишет Daily Mail.

"Остов "российского корабля-призрака вынесло на побережье после того, как его захватили орды крыс-каннибалов", — не отстает Sun.

Таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel. В нем разъясняется, что останки "корабля-призрака" принадлежат вовсе не "Орловой", а американскому танкеру и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов. Однако Daily Mail, например, пишет, что останки корабля "могут быть" танкером, а в заголовки Daily Mail и Sun вынесли "российское судно-призрак".