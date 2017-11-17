МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает вполне возможным, что США в дальнейшем будут настаивать на регистрации российских СМИ, вещающих в Америке, в качестве иноагента.

Ранее в пятницу сообщалось, что партнерская компания Sputnik — Reston Translator, ретранслирующая радиопрограммы, зарегистрирована Минюстом США в качестве иностранного агента. Документы о регистрации датированы 15 ноября. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.

"Вполне возможно. Видите, какой беспредел творится", — ответил Чепа на вопрос РИА Новости, будут ли США в дальнейшем настаивать на регистрации российских СМИ, вещающих в этой стране, в качестве иноагента.

При этом он добавил, что не стоит ожидать, что американцы задумаются и примут кардинально другие меры. "Потому что все это играет на руку этой вакханалии, которая началась после выборов и победы республиканцев… Это внутренняя политика Соединенных Штатов Америки подталкивает их к поиску врагов", — пояснил парламентарий.

"Если, конечно, это дальше будет развиваться, это коснется и интернета, что, конечно, очень-очень нежелательно", — заключил депутат.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.