МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Признание партнерской компании Sputnik – Reston Translator иноагентом в США — это удар по российским СМИ, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Олег Морозов.

Ранее по требованию американских властей ретранслирующая компания Reston Translator была зарегистрирована Минюстом США в качестве иноагента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.

Он также подчеркнул, что "многие американские СМИ действуют в России через аффилированные структуры, и если у подпадающих под санкции средств массовой информации США есть партнерские структуры, мы также будем вовлекать их в наши санкции".

Морозов отметил, что действия американских властей находятся в рамках одной идеи, "американцы формально присваивают статус иноагента тем СМИ, которые зарегистрированы на их территории. Это удар по Sputnik и RT".

По словам Морозова, Россия будет отвечать зеркально, и в данном случае — вводить ограничения и в отношении партнерских компаний СМИ США.

Он выразил надежду, что здравый смысл в итоге возобладает, и американские политики будут вынуждены сменить тон. "Но сейчас мы вынуждены действовать по закону "военного времени", — заключил парламентарий.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.

Минюст РФ в четверг официально подтвердил, что направил уведомления ряду СМИ о возможном их признании в России иностранными агентами. Письма были направлены в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".