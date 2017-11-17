ВАШИНГТОН, 17 ноя – РИА Новости. Партнерская компания Sputnik – Reston Translator, ретранслирующая радиопрограммы, зарегистрирована Минюстом США в качестве иностранного агента, свидетельствует сайт, на котором перечислены компании, включенные ведомством в список иностранных агентов в США.

Документы о регистрации датированы 15 ноября.

При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, в качестве иностранного агента в США не регистрировался, таких требований от американских властей не поступало.

Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

В МИД России тогда сообщили, что Москва прорабатывает варианты ответа на эту ситуацию. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование Вашингтона признать телеканал RT иноагентом.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иноагентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.

Российский Минюст в четверг официально подтвердил, что направил уведомления ряду СМИ о возможном их признании в России иностранными агентами. Письма были направлены в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".