Симоньян прокомментировала слова Маккейна о цели американских СМИ в России

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя высказывание сенатора Джона Маккейна о том, что американские СМИ "призывают правительства к ответственности", заявила, что они на самом деле занимаются исключительно пиаром российской оппозиции.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн, комментируя принятый Госдумой в третьем чтении закон о СМИ-иноагентах, заявил, что RT и такие медиа, как "Голос Америки", "Радио Свобода", CNN или Би-би-си , не равнозначны. По утверждению сенатора, западные медиа "разоблачают ложь и призывают правительства к ответственности".

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранным агентом. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.

"Я хочу пример привести, чем на самом деле занимаются американские СМИ, оплачиваемые госдепом, чем они занимаются в России. Маккейн нам рассказывает, что они занимаются журналистикой, а мы (RT- ред.) – "пропагандой". На самом деле американские СМИ, работающие в России, занимаются только и исключительно пиаром российской оппозиции и антипиаром (Владимира) Путина. Они работают как пресс-служба просто российской оппозиции", — сказала Симоньян в четверг в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

Накануне, выступая на ежегодной международной конференции News Xchange, Симоньян заявила, что предпочла бы избежать как американских ограничительных мер в отношении российских СМИ, так и ответных мер. Она отметила, что Россия всегда ясно заявляла об ответной реакции на те меры, которые предпринимаются в отношении россиян в других странах.

Минюст РФ в четверг официально подтвердил, что направил уведомления ряду СМИ о возможном их признании в России иностранными агентами. Письма были направлены в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".