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Минюст назвал СМИ, которые могут получить статус иноагента

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (29)
18:5216.11.2017
(обновлено: 18:54 16.11.2017)
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© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции. Архивное фотоЗдание Министерства юстиции. Архивное фото
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В России в ближайшее время могут принять закон о СМИ-иноагентах. Министерство юстиции уже предупредило ряд средств массовой информации о возможном наделении их таким статусом.

Уведомления получили "Голос Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", региональный проект "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время", "Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi) и проект "Фактограф".

Реакция СМИ

Директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый сообщил РИА Новости, что компания консультируется с юристами по вопросу возможного признания иноагентом.

Он отметил, что у "Радио Свобода" пока нет понимания, как компания будет действовать, если от нее потребуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента, так как "нет ясности, каким будет применение закона".

Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
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Ранее "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в своем заявлении указало, что намерено продолжить работу.

Закон о СМИ-иноагентах

В среду Госдума приняла поправку, согласно которой СМИ могут признать иностранным агентом, если оно финансируется из-за рубежа. При этом российских изданий нововведения никак не коснутся.

Согласно документу, иностранные СМИ, получившие такой статус, должны будут маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую "иноагентом", и представлять отчетные документы.

Ожидается, что на следующей неделе поправки примет Совет Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы рассмотрят закон на ближайшем заседании, которое назначено на 22 ноября. Если сенаторы утвердят поправки, они поступят на подпись президенту.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ответная мера

Принятие документа стало ответной мерой на притеснение российских СМИ за границей. Десятого ноября министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как китайская телекомпания CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не имеют такого статуса.

В американском Минюсте заявили, что граждане имеют право знать, кто действует в США с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны. В ведомстве также утверждают, что FARA не препятствует свободе слова и не запрещает распространение и публикацию каких-либо информационных материалов.

Заместитель Секретаря генерального совета партии Единая Россия Евгений Ревенко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что регистрация стала вынужденной мерой, так как пришлось выбирать между выполнением условий Вашингтона и уголовным делом.

Она назвала требование Минюста дискриминационным, добавив, что компания будет отстаивать свою позицию в суде. По словам Симоньян, плашка иноагента — это своего рода клеймо. Ни один журналист не может чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом, отметила она.

"Жесткий ответ"

В Кремле заявили, что посягательства на свободу российских СМИ за рубежом не останутся без жесткого ответа.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что реакция последует как от властей, так и от общества. По его словам, закон даст возможность "своевременного зеркального ответа".

При этом представитель Кремля призвал не делать выводов о степени жесткости ответа Москвы, поскольку практики применения закона пока нет. Песков также добавил, что судить о реакции Путина на документ можно будет после того, как его представят на подпись президента.

Реакция Госдепа

На подготовку закона о СМИ-иноагентах уже отреагировали в США. Представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что ведомство внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован.

Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
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По словам собеседника агентства, Вашингтон информировал российских партнеров, что американский закон об иноагентах "способствует прозрачности без ограничения свободы слова".

На реакцию Госдепа иронично ответила Симоньян. "Госдеп, который так долго учил Россию правильно жить, должен быть счастлив, что мы наконец научились прозрачности у американских коллег", — заявила в ответ Симоньян, слова которой приводит RT.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

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