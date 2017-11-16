Симоньян ответила на заявление Госдепа о российском законе об иноагентах

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова представителя Госдепартамента о российском законе об иностранных агентах.

"Госдеп, который так долго учил Россию правильно жить, должен быть счастлив, что мы наконец научились прозрачности у американских коллег", — заявила в ответ Симоньян, слова которой приводит RT.

Ранее представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что ведомство внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован. По словам собеседника агентства, Вашингтон информировал российских партнеров, что американский закон об иноагентах "способствует прозрачности без ограничения свободы слова".

Накануне Госдума приняла поправки, согласно которым зарубежные СМИ в России могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. Теперь документ должен рассмотреть Совет Федерации. Если его утвердит верхняя палата парламента, он поступит на подпись президенту.

Что означает принятие закона о СМИ-иноагентах

Иноагентом может стать любое зарубежное СМИ, получающее финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников).

В поправках не упомянуты конкретные издания или телеканалы.

Решение о признании СМИ иноагентом будет принимать Министерство юстиции.

Минюст может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.

СМИ, признанные иноагентом, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты.

СМИ, которые откажутся регистрироваться, подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

Поправки никак не отразятся на работе российских СМИ.

Разработка закона стала ответом на притеснение российских СМИ в США: в начале ноября американский Минюст предписал RT зарегистрироваться иностранным агентом. В Госдуме заверили, что прописанные в документе меры "никак не повлияют на свободу слова".

Симоньян ранее заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В США многие иностранные государственные СМИ, например британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы как иностранные агенты.