В российском посольстве рассказали, что объединяет британские власти со СМИ

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Отсутствие доказательств является объединяющим фактором, когда речь идет об обвинениях, звучащих со стороны британских властей и СМИ в адрес России, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать слова главы Центра национальной кибербезопасности Киарана Мартина.

Мартин заявил, что российские хакеры якобы совершили за прошедший год серию кибератак на британские СМИ, систему телекоммуникаций и энергетический сектор Великобритании.

"Мы обеспокоены подобными утверждениями, поскольку они вводят в заблуждение британскую общественность в том, что касается так называемых кибератак. Мы рассматриваем эти заявления в контексте "банкетной речи" премьер-министра Терезы Мэй, в которой она назвала Россию угрозой номер один для Великобритании и международной общественности", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте посольства.

"Данная речь уже стимулировала лавину статей и репортажей на аналогичные темы в Британии. С нашей точки зрения, их все объединяет отсутствие доказательств: все заявления британских спецслужб оказываются засекреченными и поэтому недоступными для проверки", — отмечает диппредставительство.

По мнению посольства, данная секретность заставляет вспомнить и о других случаях.

"Это напоминает об "открытом разбирательстве" по делу об агенте МИ-5 (служба британской контрразведки – ред.) Александре Литвиненко, проведенном втайне от общественности и СМИ, без открытого доступа к доказательствам. То же самое происходит и с якобы имевшими место кибератаками. Мы бы хотели узнать детали и увидеть исходные данные, на которых базируются заявления, диктующие политику Великобритании в отношении России", — отмечает посольство.

"Было бы очень печально обнаружить, что они основываются на неверных разведданных, как было в случае с войной в Ираке, когда неверная развединформация также держалась в тайне. В противном случае все обвинения страдают серьезным недостатком, являясь непрозрачными и предвзятыми", — отметило диппредставительство.