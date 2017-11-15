"Радио Свобода" получило уведомление о возможном признании иноагентом

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Директор русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый подтвердил РИА Новости получение уведомлений Минюста РФ о возможности признания иноагентом, компания ждет дальнейших разъяснений ведомства.

Ранее аналогичные уведомления были направлены "Голосу Америки", проектам "Idel.реалии" и "Кавказ.Реалии" (относятся к "Радио Свобода"), а также совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время".

"Да, Русская служба получила такое письмо, и получили еще по крайней мере два проекта корпорации. Они… о возможности признания нас иностранными агентами. Подобное предупреждение мы уже получали в октябре, о чем публично сообщали. В этой связи мы будем продолжать работу в обычном режиме и ждать дальнейших разъяснений министерства юстиции", — сказал РИА Новости Шарый.

Ранее источник в Минюсте РФ сообщал, что в уведомлении говорится о наличии признаков деятельности иностранного агента в работе проекта, а также о том, что на него могут быть распространены ограничения. Данная мера может быть принята в ответ на регистрацию в США в качестве "иностранного агента" RT America

После одобрения в среду Госдумой поправок в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагентами в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Совет Федерации, а уже после этого, в случае их утверждения верхней палатой парламента, поступят на подпись президенту.