Источник: "Настоящее время" уведомили о возможном признании иноагентом

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время" — направлено уведомление о возможности его признания иноагентом, сообщил в среду РИА Новости источник в российском Минюсте.

Ранее аналогичные уведомления были направлены "Голосу Америки", а также проектам "Idel.реалии" и "Кавказ.Реалии" (относятся к "Радио Свобода").

По словам источника, в уведомлении также указано, что в работе данного проекта наблюдаются признаки деятельности иностранного агента, и на него тоже могут быть распространены ограничения. Данная мера может быть принята в ответ на регистрацию в США в качестве "иностранного агента" RT America.

После одобрения в среду Госдумой поправок в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагентами в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Совет Федерации, а уже после этого, в случае их утверждения верхней палатой парламента, поступят на подпись президенту.

В среду же "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в своем заявлении после принятия Госдумой поправок указало, что намерено продолжить работу.

Деятельность "Радио Свобода" и "Голоса Америки" координируется американским правительственным Советом управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансируется Конгрессом США.