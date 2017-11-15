Симоньян сравнила действия Запада по свободе слова с советским временем

АМСТЕРДАМ, 15 ноя – РИА Новости. Западные правительства в сфере свободы слова действуют, как советские власти, заставляя регистрироваться иностранными агентами и оказывая давление на RT и Sputnik, заявила главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

"То, как западные правительства борются с RT и Sputnik, заставляя нас регистрироваться иностранными агентами, оказывая на нас давление по всему миру, напоминает нам старые советские дни", — сказала Симоньян, выступая на ежегодной международной конференции News Xchange, посвященной вопросам работы новостных СМИ.

По ее словам, "они (власти западных стран) поступают так, как бывшее советское правительство делало каждый раз, когда сталкивались с чуждым им мнением".



Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC , китайская CCTV , французский телеканал France 24 , немецкая радиостанция Deutsche Welle , не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.