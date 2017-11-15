Депутат рассказал, что будет грозить за отказ регистрировать СМИ иноагентом

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Представителям иностранных СМИ, которые откажутся регистрироваться в РФ как иностранные агенты, могут грозить штрафы и уголовная ответственность, предусматривающая до двух лет лишения свободы, заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко (ЕР) в эфире телеканала "Россия 1".

Госдума в среду приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. В среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации.

"Какая ответственность предусматривается для тех, кто отказывается регистрироваться в качестве иностранного агента у нас. Эта ответственность предусматривается в кодексе об административных правонарушениях. Там штраф от 100 до 300 тысяч рублей для физических лиц, то есть для сотрудников, для руководства, от 300 до 500 тысяч рублей для физических лиц. Но, кроме того, у нас существует в уголовном кодексе статья… "Злостное уклонение от исполнения обязанностей определенных законодательством России о некоммерческих организациях, выполняющих функцию иностранного агента. Вот там предусматриваются большие штрафы обязательные или, читайте, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет", — сказал Ревенко.

"Это не карательные меры, это ответственность за несоблюдение закона Российской Федерации, хотел бы обратить на это ваше внимание. Кроме того, полагаю, что министерство юстиций Российской Федерации достаточно быстро воспользуется теми возможностями, которые предоставляет им законодатель, то есть мы", — подчеркнул депутат.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента.

В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.