Толстой: принятие поправок не сделает все иностранные СМИ иноагентами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Принятие поправок о СМИ-иностранных агентах не сделает автоматически все иностранные СМИ на территории России иностранными агентами, пояснил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Госдума в среду приняла закон, согласно которому иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст. В среду этот закон будет направлен для рассмотрения в Совет Федерации

"Не нужно думать, что после вступления этого закона в силу… что все иностранные СМИ на территории России автоматически станут иностранными агентами. Мы с вами даем возможность… министерству юстиций принимать точечные ответные меры, именно такова идея этого закона", — сказал Толстой в ходе пленарного заседания в среду.

Он выразил надежду, что идея этого закона сохранится при правоприменении. Парламентарий подчеркнул, что закон не коснётся российских СМИ с иностранным финансированием.

"Мы этот закон принимать не хотели, этого закона могло бы и не быть. В России в принципе никогда не принимались меры по ущемлению свободы слова в любых ее проявлениях. Мы считаем, что должны быть разные точки зрения, и любой гражданин РФ имеет право выбирать то, что ему ближе. Нас вынудили принять эти меры", — подчеркнул политик.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были внесены во втором чтении и стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом. За принятые таких поправок единогласно высказались все четыре фракции Госдумы

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC , китайская CCTV , французский телеканал France 24 , немецкая радиостанция Deutsche Welle , не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД РФ тогда сообщили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.