МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Принятие поправок о СМИ-иностранных агентах является вынужденным решением, которое никак не повлияет на свободу слова в России, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Это решение, которое мы принимаем, вынужденное, никто не хотел принимать такое решение среди нас, и оно никак не повлияет на свободу слова в нашей стране. Речь идет о возможности для исполнительной власти принять зеркальные меры в отношении тех стран, где ущемляется свобода действий, слова российских журналистов", — заявил Толстой в ходе пленарного заседания ГД.

Он также отметил, что в ходе работы над поправками удалось найти консенсус между всеми фракциями Госдумы.

Госдума в среду приняла во втором чтении поправки, согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.

Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Авторами поправок выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры четырех думских фракций и председатели ряда комитетов нижней палаты российского парламента.