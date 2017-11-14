МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян предложила перенести День свободы прессы с 3 мая на 10 ноября — дату регистрации RT иноагентом в США. Об этом она написала в своем Twitter.

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами? Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

В этот список нужно внести все иностранные СМИ

Достаточно ужесточить правила аккредитации

Не вижу смысла ограничивать их деятельность Результаты 32.2% Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

50.7% В этот список нужно внести все иностранные СМИ

9.1% Достаточно ужесточить правила аккредитации

8.0% Не вижу смысла ограничивать их деятельность Все опросы Голосовать

Накануне она рассказала, что RT America зарегистрировался в США как иностранный агент. Американский Минюст внес компанию T&R Productions LLC, обслуживающую телеканал, в соответствующий список под порядковым номером 6485. Датой регистрации указано 10 ноября.

По словам Симоньян, телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом. Она поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Закон об иностранных агентах действует в США с 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ — британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle — не зарегистрированы в этом качестве.

Президент Владимир Путин заявлял, что Москва даст зеркальный ответ на действия Вашингтона в отношении RT и Sputnik. Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки, который позволят признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. Какие именно СМИ попадут в этот список, решит Минюст.