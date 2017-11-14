МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян предложила перенести День свободы прессы с 3 мая на 10 ноября — дату регистрации RT иноагентом в США. Об этом она написала в своем Twitter.
32.2%Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США
50.7%В этот список нужно внести все иностранные СМИ
9.1%Достаточно ужесточить правила аккредитации
8.0%Не вижу смысла ограничивать их деятельность
По словам Симоньян, телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом. Она поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".
Закон об иностранных агентах действует в США с 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ — британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle — не зарегистрированы в этом качестве.
Президент Владимир Путин заявлял, что Москва даст зеркальный ответ на действия Вашингтона в отношении RT и Sputnik. Сейчас в Госдуме рассматриваются поправки, который позволят признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа. Какие именно СМИ попадут в этот список, решит Минюст.