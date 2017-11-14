Профильный комитет Госдумы поддержал текст поправок о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал принять поправки, согласно которым СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом".

Соответствующие поправки Госдума намерена принять во втором и третьем чтении уже в среду, а затем направить их в Совет Федерации, сообщил ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Как подчеркивают в Госдуме, это станет ответом на притеснение российских СМИ в США.

Предложенные поправки будут внесены к законопроекту о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций, который был принят в первом чтении в конце октября.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы (иностранное СМИ), могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — говорится, в частности, в тексте поправок.

В порядке, установленном уполномоченным органном исполнительной власти, к иностранному СМИ могут быть применены положения закона об НКО, регулирующие правовой статус некоммерческой организации, выполняющий функции иностранного агента, за исключением специальных положений, которые применяются исключительно к организациям, созданным в форме некоммерческой организации.

Согласно поправкам, иностранное СМИ, выполняющие функции иностранного агента, несет права и обязанности, предусмотренные законом об НКО.