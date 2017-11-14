Поправка о СМИ-иноагентах не будет ограничивать свободу слова, заявили в ГД

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Поправки, касающиеся СМИ-иностранных агентов, не будут использоваться для ограничения свободы слова в РФ, заявил глава комитета ГД по информационной политике Леонид Левин.

Во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил журналистам, что Дума в среду примет и направит в Совет Федерации закон о СМИ-"иностранных агентах". Предполагается, что поправки о СМИ-"иноагентах" позволят признавать иностранными агентами те средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа; принимать решение о том, кто из СМИ попадет в этот список, будет Минюст.

"Данная поправка не будет использоваться для ограничения свободы слова и препятствования работы журналистов в России. Данный законопроект является исключительной мерой, вызванной использованием американской стороной своего закона об иностранных агентах в целях борьбы со СМИ, составляющих конкуренцию для их крупнейших телеканалов на американском рынке", — сказал Левин на заседании комитета ГД по информационной политике.