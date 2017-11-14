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Зеркальные меры: Госдума готовится принять закон о СМИ-иноагентах

15:0914.11.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы. Архивное фотоЗдание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Зеркальный ответ Москвы на действия Вашингтона, внесшего телеканал RT America в список иноагентов, будет готов уже в среду: Госдума РФ примет закон о СМИ-иностранных агентах и направит его в Совет Федерации. Предполагается, что поправки о СМИ-иноагентах позволят признавать иностранными агентами те средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа; принимать решение о том, кто из СМИ попадет в этот список, будет Минюст.

При этом российские парламентарии подчеркивают: готовящийся законопроект не означает смены отношения к работе иностранных СМИ и свободе слова, это лишь ответные меры на действия США в отношении российских медиа.

Туда не смотри, сюда смотри
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Туда не смотри, сюда смотри"

Иноагент в США 

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Толстой рассказал, что ждет СМИ, отказавшиеся от регистрации как иноагент
Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался как иностранный агент в США. Она заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Позднее стало известно, что министерство юстиции США официально внесло компанию T & R Productions LLC, обслуживающую телеканал RT America, в список иностранных агентов. Название появилось в реестре под порядковым номером 6485 в понедельник, датой регистрации указано 10 ноября.

RT America регистрируется по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

Ответ Москвы 

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Толстой рассказал, когда Госдума примет закон о СМИ-иноагентах
В Москве, в частности, в МИД, ранее уже заявляли, что прорабатываются формы и методы ответа по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров сообщал, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом. Во вторник стало известно, что уже на следующий день, в среду, Госдума примет во втором и третьем чтении и направит в Совет федерации закон о СМИ-иностранных агентах.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что как только Госдума примет закон, верхняя палата парламента рассмотрит его на ближайшем заседании. Следующее заседание Совфеда пройдет 22 ноября.

Как сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, поправки о СМИ-иноагентах позволят признавать иностранными агентами те СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. При этом, как следует из текста поправки, озвученного парламентарием, речь идет именно о СМИ, а не о корпунктах.

"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, то есть иностранные СМИ, не корпункт, могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц, или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — зачитал текст поправки Толстой.

Cтенд RT на Международном рынке аудиовизуального контента MIPCom в Канне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Теперь иноагент: Минюст США подтвердил регистрацию RT в новом статусе
Он пояснил, что решение о признании СМИ иностранным агентом будет принимать министерство юстиции. Минюст вряд ли может признать информационные агентства, у которых есть подписчики за границей, СМИ-иностранными агентами, отметил Толстой. Кроме того, Минюст будет принимать решение и о необходимости создания отдельного реестра СМИ-иностранных агентов.

Тех СМИ, которые откажутся регистрироваться в качестве иноагента, будут касаться нормы закона об иноагентах-НКО, пояснил также Толстой.

При этом, как сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, ряд норм по отчетам, которым на сегодняшний момент должны соответствовать НКО-иноагенты, будут исключены для СМИ, но этот список также определит Минюст РФ.

Отношение не меняется  

Логотип телеканала RT. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Депутат ГД назвал "топорным" методом давления регистрацию RT иноагентом
Левин подчеркнул, что законопроект о СМИ-иностранных агентах не означает смены отношения к свободе слова и к работе иностранных СМИ в РФ, это лишь зеркальные меры на действия Вашингтона.

"Принятые рамочные поправки не означают смены отношения к свободе слова и взаимодействию к работе иностранных СМИ на территории России, речь идет о том, что данный законопроект… как ответные, зеркальные меры в отношении действий США в отношении российских СМИ. Это является ключевой и главной причиной подобных действий. Нам бы хотелось, чтобы как можно меньше СМИ в дальнейшем могли оказаться в подобном списке", — сказал журналистам депутат.

Валентина Матвиенко также заявила, что Россия не собирается ограничивать свободу слова и деятельность СМИ, но не может не ответить на ограничения, которым подверглись в США RT и Sputnik.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Володин призвал Европу обратить внимание на закон об иноагентах в США
"Россия будет строго следовать принципам свободы слова в деятельности СМИ, но не ответить на те ограничения, которые были введены в отношении российских СМИ в США, RT и Sputnik, мы не можем", — сказала спикер Совфеда.

Матвиенко убеждена, что требование к этим СМИ зарегистрироваться как иноагентам было выдвинуто с тем, чтобы такими ограничениями препятствовать их работе в США, уменьшить долю их аудитории.

Претензии к США

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Симоньян назвала клеймом статус иноагента, который RT должен получить в США
Предвидя возможное недовольство СМИ, которые попадут в список иноагентов, в Госдуме предложили адресовать все претензии Вашингтону. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что беспрецедентное необоснованное давление на российские СМИ в США не останется без ответа со стороны Москвы.

"Наша страна всегда будет защищать свои национальные интересы и права россиян, при этом мы категорически против незаконного давления и санкций, каких бы сфер жизни общества они ни касались. Поэтому все возможные претензии со стороны зарубежных медиа, которые могут попасть в российский список иноагентов, им следует адресовать Вашингтону", — сказал Железняк РИА Новости.

Комментируя действия Вашингтона в отношении RT America, Железняк отметил, что "власти США в своей русофобской паранойе грубо нарушили основополагающие нормы собственной конституции, вынудив Russia Today зарегистрироваться в качестве иностранного агента".

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