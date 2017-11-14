Решение о создании реестра СМИ-иноагентов примет Минюст, заявил Толстой

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Решение о необходимости создания отдельного реестра СМИ-иностранных агентов будет принимать Минюст, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющая предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, то есть иностранные СМИ, не корпункт, могут быть признаны иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств или государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, либо уполномоченных ими лиц, или от российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников", — зачитал текст поправки Толстой.
Он пояснил, что решение о признании СМИ иностранным агентом будет принимать Минюст.
Минюст вряд ли может признать информационные агентства, у которых есть подписчики за границей, СМИ-иностранными агентами, отметил Толстой.