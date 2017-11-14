Толстой рассказал, когда Госдума примет закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Госдума РФ в среду примет и направит в Совет Федерации закон о СМИ-иностранных агентах, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Рабочая группа подготовила поправки, текст их согласован. Мы приняли решение на Совете Госдумы, что эти поправки будут рассмотрены завтра во втором и третьем чтении. И, соответственно, завтра до конца дня этот документ будет отправлен в Совет Федерации", — сказал Толстой.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

В МИД РФ ранее заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.