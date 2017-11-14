Теперь иноагент: минюст США подтвердил регистрацию RT в новом статусе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов. Название телеканала появилось в реестре под порядковым номером 6485, дата регистрации — 10 ноября.

Закон об иностранных агентах (FARA) действует в США с 1938 года. Согласно ему, иноагенты обязаны предоставлять информацию не только о своей деятельности, но и о доходах и расходах, а также о заключенных соглашениях. Информационные материалы должны сопровождаться упоминанием о том, что они распространяются иностранным агентом.

В Минюсте подчеркнули, что американские граждане имеют право знать, кто действует в США с целью повлиять на правительство или общественность от имени иностранной стороны. В ведомстве также утверждают, что FARA не препятствует свободе слова и не запрещает распространение и публикацию каких-либо информационных материалов.

Вместе с тем, в список иностранных агентов не включены многие иностранные государственные СМИ. Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle. Зарегистрированы в этом качестве японский новостной телеканал NHK и китайские газеты China Daily и Xinmin Evening News.

Российская реакция

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян пояснила, что телеканалу не оставили выбора: или регистрация, или уголовное дело. "С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — добавила она.

По ее словам, плашка иноагента — это своего рода клеймо. Ни один журналист не может чувствовать себя спокойно и комфортно, работая в СМИ, которое официально признано иностранным агентом, отметила Симоньян.

В МИД уже пообещали проработать ответные меры. Глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Об этом заявил и российский президент Владимир Путин. "Атака на наши СМИ в США — это атака на свободу слова, без всякого сомнения, мы этим разочарованы", — заявил он на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

Посол России в США Анатолий Антонов поддержал журналистов RT, посетив их офис в Вашингтоне и заявив, что "своих не бросают".

Требование Минюста зарегистрировать RT в качестве иностранного агента назвали плохой идеей и в Международном комитете по защите журналистов. В организации выразили недовольство, тем что правительства решают, "что является журналистикой, а что — пропагандой".