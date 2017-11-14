WT сообщила, почему в США выросло внимание к закону об иноагентах

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Внимание к закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США повысилось в результате проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером так называемого расследования по РФ, сообщила в понедельник газета Washington Times.
"Согласно докладу генерального инспектора министерства юстиции США, опубликованному в прошлом году, в период с 1966 по 2015 годы данное ведомство инициировало только семь криминальных процессов, связанных с FARA. Однако новое внимание к закону привлекло расследование Мюллера по вмешательству РФ в (американские) выборы", — отмечается в материале.
В качестве примера этого "нового внимания" издание приводит требование зарегистрироваться в качестве иноагента к американскому подразделению телеканала RT. При этом подчеркивается, что "после регистрации RT ожидается более жесткое претворение в жизнь данного закона".
Газета напоминает, что в конце октября бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу были предъявлены обвинения, в том числе за "отсутствие регистрации иноагентом". При этом речь там шла о получении средств за лоббистскую деятельность в пользу украинских структур, а Россия в обвинении не упоминалась.
Тем не менее, как отмечает издание, как раз "российский фактор", а именно приписываемое Москве "вмешательство" в выборы, сыграл ключевую роль в том, что "США ужесточили свою позицию" по данному закону.
Газета также отмечает, что на данный момент в списке иноагентов США числится чуть больше 400 организаций. В числе СМИ там значатся, в частности, японский телеканал NHK TV и китайские издания China Daily и Xinmin Evening News.