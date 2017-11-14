WT сообщила, почему в США выросло внимание к закону об иноагентах

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Внимание к закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США повысилось в результате проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером так называемого расследования по РФ, сообщила в понедельник газета Washington Times.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

"Согласно докладу генерального инспектора министерства юстиции США, опубликованному в прошлом году, в период с 1966 по 2015 годы данное ведомство инициировало только семь криминальных процессов, связанных с FARA. Однако новое внимание к закону привлекло расследование Мюллера по вмешательству РФ в (американские) выборы", — отмечается в материале.

В качестве примера этого "нового внимания" издание приводит требование зарегистрироваться в качестве иноагента к американскому подразделению телеканала RT. При этом подчеркивается, что "после регистрации RT ожидается более жесткое претворение в жизнь данного закона".

Минюст США пока не отреагировал на просьбу РИА Новости прокомментировать информацию о том, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иноагента в США.

Газета напоминает, что в конце октября бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Ричарду Гейтсу были предъявлены обвинения, в том числе за "отсутствие регистрации иноагентом". При этом речь там шла о получении средств за лоббистскую деятельность в пользу украинских структур, а Россия в обвинении не упоминалась.

Тем не менее, как отмечает издание, как раз "российский фактор", а именно приписываемое Москве "вмешательство" в выборы, сыграл ключевую роль в том, что "США ужесточили свою позицию" по данному закону.

Газета также отмечает, что на данный момент в списке иноагентов США числится чуть больше 400 организаций. В числе СМИ там значатся, в частности, японский телеканал NHK TV и китайские издания China Daily и Xinmin Evening News.