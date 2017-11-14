Минюст США внес RT America в список иностранных агентов

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции США официально внесло компанию T & R Productions LLC, обслуживающую телеканал RT America, в список иностранных агентов.

Название появилось в реестре под порядковым номером 6485 в понедельник, датой регистрации указано 10 ноября.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны. Она заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом. "С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — добавила она.

RT America регистрируется по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве.

В МИД сообщали, что прорабатывают ответные действия. Глава Минсвязи Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.