ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Комитет по защите журналистов (CPJ) назвал "плохой идей" требование Минюста США зарегистрировать RT в качестве иностранного агента, говорится в заявлении организации.

"Требование к RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента — плохая идея", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении организации.

По оценке комитета, "это является изменением того, как закон применялся на протяжении последних десятилетий, поэтому пока мало информации о том, как это требование может повлиять на отдельных журналистов", — заявила координатор северо-американского отделения CPJ Александра Эллербэк.

Вместе с тем, по ее словам, в организации "недовольны тем, что правительства решают, что является журналистикой, а что — пропагандой".

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию Минюста страны.

RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.