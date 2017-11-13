МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Принуждение RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в США — довольно топорный метод давления на СМИ, заявил РИА Новости в понедельник член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

"Это отражение общей напряженности в отношениях и инструмент давления. Как и угрозы не пустить наших спортсменов на Олимпиаду-2018 из этой же серии. Это создаст медиа сложности в работе, но заблокировать СМИ в постиндустриальную эпоху, в которую мы имеем счастье жить, невозможно. Этот скандал неоднозначен и для администрации США, ведь по сути это прямое давление на СМИ. И это довольно топорный метод давления", — сказал собеседник агентства.

В Госдуме готовят зеркальные меры в ответ на притеснение российских СМИ в США.