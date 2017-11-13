Глава СПЧ прокомментировал ограничения США в отношении RT

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сожалеет, что минюст США не отозвал требование зарегистрироваться "иностранным агентом" в отношении российского телеканала RT America, по его словам, этот недружественный шаг даёт России основания использовать положение закона о СМИ по введению ответных ограничений.
"Я очень сожалею, что минюст США не отозвал своё требование к телеканалу RT. Все это пойдёт во вред гражданам обеих стран, потому что они будут лишены возможности получать достоверную информацию в наиболее благоприятных для этого условиях", — заявил РИА Новости Федотов.
Согласно этой норме, правительство имеет право устанавливать ответные ограничения в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для российских журналистов, уточнил он.
"В данном случае речь идёт о российском телеканале RT. Следовательно, российское правительство может установить точно такие же ограничения в отношении американских журналистов в России. Могу сказать только одно: меня это совершенно не радует", — подчеркнул правозащитник.