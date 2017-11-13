Глава СПЧ прокомментировал ограничения США в отношении RT

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов сожалеет, что минюст США не отозвал требование зарегистрироваться "иностранным агентом" в отношении российского телеканала RT America, по его словам, этот недружественный шаг даёт России основания использовать положение закона о СМИ по введению ответных ограничений.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC , китайская CCTV , французский телеканал France-24 , немецкая радиостанция Deutsche Welle , не зарегистрированы в качестве иностранного агента

"Я очень сожалею, что минюст США не отозвал своё требование к телеканалу RT. Все это пойдёт во вред гражданам обеих стран, потому что они будут лишены возможности получать достоверную информацию в наиболее благоприятных для этого условиях", — заявил РИА Новости Федотов.

"Этот откровенно недружественный шаг со стороны американского минюста создаёт основания для того, чтобы Россия использовала положение части 6 статьи 55 закона "О средствах массовой информации". Эта норма появилась в законе о СМИ ещё в 1991 году и существует уже много лет, но пока ни разу не применялась, насколько я знаю", — добавил глава президентского СПЧ.

Согласно этой норме, правительство имеет право устанавливать ответные ограничения в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для российских журналистов, уточнил он.

"В данном случае речь идёт о российском телеканале RT. Следовательно, российское правительство может установить точно такие же ограничения в отношении американских журналистов в России. Могу сказать только одно: меня это совершенно не радует", — подчеркнул правозащитник.