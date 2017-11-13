В RT заявили о подаче всех документов для регистрации канала как иноагента

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Заместитель руководителя информационной службы RT Алексей Кузнецов заявил, что компания подала все необходимые документы для регистрации телеканала RT America в качестве иностранного агента в полном соответствии с требованиями минюста США и соответствующим законом 1938 года.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее в понедельник сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США. RT America регистрируется по Закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France-24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в качестве иностранного агента.

"Нами поданы все необходимые документы, которые требовались для регистрации телеканала RT America в качестве иностранного агента. Это было сделано в полном соответствии с требованиями министерства юстиции США, с положениями закона 1938 года о регистрации иноагентов, а также с очень активными и интенсивными криками наших недоброжелателей в США. У нас, в общем, не было другого выбора, в такие нас поставили условия", — сказал RT Кузнецов.

Он отметил, что в связи с этим "крайне интересно будет понаблюдать за ответной реакцией, которая последует на возможные зеркальные меры", которые могут быть введены против иностранных СМИ, в частности, американских СМИ, которые работают на территории РФ.

"Вот тогда мы воистину увидим, действительно ли наши американские партнеры последовательны и принципиальны, или в ход опять пойдут двойные стандарты", — добавил Кузнецов.

В МИД РФ ранее заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.