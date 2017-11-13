RT зарегистрировался в США как иноагент

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США.
"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — цитируются ее слова на сайте RT.
Так, Владимир Путин назвал ситуацию с российскими СМИ в США — атакой на свободу слова. Он добавил, что "без свободы слова демократии не существует".
В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает ответ на такие требования. В свою очередь, глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал зеркально отреагировать на заявления властей США.
Как рассказали в "Единой России", под эти поправки могут попасть "Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN. Как добавил сенатор Алексей Пушков, речь, в частности, идет об "ограничении доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения".
В свою очередь, сенатор Андрей Климов считает, что полностью принять зеркальные меры вряд ли получится, потому что "у каждой страны свое законодательство, свои традиции".