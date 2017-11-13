RT зарегистрировался в США как иноагент

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США.

Ранее американский Минюст поставил телеканалу срок до понедельника. Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским".

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", — цитируются ее слова на сайте RT.

Так, Владимир Путин назвал ситуацию с российскими СМИ в США — атакой на свободу слова. Он добавил, что "без свободы слова демократии не существует".

В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает ответ на такие требования. В свою очередь, глава Минкомсвязи Николай Никифоров пообещал зеркально отреагировать на заявления властей США.

Кроме того, по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина создали рабочую группу для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать ответные меры на притеснение российских СМИ в США.

Как рассказали в "Единой России", под эти поправки могут попасть "Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN. Как добавил сенатор Алексей Пушков, речь, в частности, идет об "ограничении доступа к ним в пакетах операторов кабельного телевидения".

В свою очередь, сенатор Андрей Климов считает, что полностью принять зеркальные меры вряд ли получится, потому что "у каждой страны свое законодательство, свои традиции".