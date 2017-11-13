"Зеркальные" меры в отношении СМИ США вряд ли возможны, заявил Климов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Притеснение в США российских СМИ требует принятия адекватных мер со стороны РФ, полностью "зеркальные" меры вряд ли получится, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
В настоящее время в Госдуме разрабатывается законопроект об ответных мерах за дискриминацию в США RT и "Спутник".
"Необходимо принимать адекватные меры, в полном смысле слова "зеркальные" меры принять не получится, потому что у каждой страны свое законодательство, свои традиции", — сказал парламентарий.
"Я бы рекомендовал своим коллегам в Госдуме не разрабатывать отдельный законопроект, это очень долго по времени, а подготовить поправки в законодательство", — сказал Климов.
Ранее вице-спикер нижней палаты Петр Толстой сообщил журналистам, что поправки о статусе СМИ-иностранных агентов будут внесены к одному из законопроектов, который уже прошёл первое чтение в Госдуме, в третьем чтении они могут быть приняты уже в среду. Законопроект, в который будут внесены поправки о СМИ-иностранных агентах, находится в комитете Госдумы по информационной политике, добавил он.
Предполагается, что поправки могут быть внесены к законопроекту о внесудебной блокировке сайтов запрещённых в РФ организаций. Он был принят в первом чтении 26 октября.
Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.