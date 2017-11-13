"Зеркальные" меры в отношении СМИ США вряд ли возможны, заявил Климов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Притеснение в США российских СМИ требует принятия адекватных мер со стороны РФ, полностью "зеркальные" меры вряд ли получится, заявил РИА Новости в понедельник глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В настоящее время в Госдуме разрабатывается законопроект об ответных мерах за дискриминацию в США RT и "Спутник".

"Необходимо принимать адекватные меры, в полном смысле слова "зеркальные" меры принять не получится, потому что у каждой страны свое законодательство, свои традиции", — сказал парламентарий.

"Я бы рекомендовал своим коллегам в Госдуме не разрабатывать отдельный законопроект, это очень долго по времени, а подготовить поправки в законодательство", — сказал Климов.

По его мнению, в этом случае документ мог бы пройти первое чтение в Госдуме в среду, а в пятницу его могли бы принять уже в целом. "Чтобы на следующем пленарном заседании Совфеда, 22 ноября, мы могли уже рассмотреть документ", — заключил законодатель.

Ранее вице-спикер нижней палаты Петр Толстой сообщил журналистам, что поправки о статусе СМИ-иностранных агентов будут внесены к одному из законопроектов, который уже прошёл первое чтение в Госдуме, в третьем чтении они могут быть приняты уже в среду. Законопроект, в который будут внесены поправки о СМИ-иностранных агентах, находится в комитете Госдумы по информационной политике, добавил он.

Предполагается, что поправки могут быть внесены к законопроекту о внесудебной блокировке сайтов запрещённых в РФ организаций. Он был принят в первом чтении 26 октября.

Ранее минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским". В МИД РФ заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.