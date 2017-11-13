В Госдуме назвали возможные даты принятия поправок о статусе СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов будут внесены к одному из законопроектов, который уже прошёл первое чтение в Госдуме, в третьем чтении они могут быть приняты уже в среду, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

"Мы достаточно быстро постараемся этот вопрос решить. Быстро — это значит, что мы внесём в закон, который уже первое чтение прошёл, в виде поправок ко второму чтению. Но для этого нужно решение Совета Думы", — сказал Толстой журналистам.

Он отметил, что законопроект, в который будут внесены поправки о СМИ-иностранных агентах, находится в комитете Госдумы по информационной политике.

"Мы, надеюсь, сегодня согласуем текстовую часть. Если завтра Совет Думы примет решение о продлении внесения поправок в этот законопроект, то в среду рассмотрим во втором чтении. Возможно, что и в среду же, посмотрим, и в третьем чтении. И он будет на этой неделе принят, как мы и обещали", — пояснил вице-спикер.

Предполагается, что поправки могут быть внесены к законопроекту о внесудебной блокировке сайтов запрещённых в РФ организаций. Он был принят в первом чтении 26 октября.

Ранее минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским". В МИД РФ заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.