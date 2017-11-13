В Госдуме назвали возможные даты принятия поправок о статусе СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов будут внесены к одному из законопроектов, который уже прошёл первое чтение в Госдуме, в третьем чтении они могут быть приняты уже в среду, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
Он отметил, что законопроект, в который будут внесены поправки о СМИ-иностранных агентах, находится в комитете Госдумы по информационной политике.
"Мы, надеюсь, сегодня согласуем текстовую часть. Если завтра Совет Думы примет решение о продлении внесения поправок в этот законопроект, то в среду рассмотрим во втором чтении. Возможно, что и в среду же, посмотрим, и в третьем чтении. И он будет на этой неделе принят, как мы и обещали", — пояснил вице-спикер.
Предполагается, что поправки могут быть внесены к законопроекту о внесудебной блокировке сайтов запрещённых в РФ организаций. Он был принят в первом чтении 26 октября.
Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.