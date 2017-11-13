Кремль переадресовал в ГД вопрос о законе по приравниванию СМИ к иноагентам

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Государственную Думу просьбу рассказать подробнее о законопроекте, предусматривающем зеркальные меры в отношении иностранных СМИ, в частности, о поправках, которые позволят приравнивать прессу к иностранным агентам в России.

"Нет, не могу, потому что пока никто не видел текста, и лучше обращаться в Госдуму по этой теме", — ответил Песков на просьбу прокомментировать планирующиеся поправки Госдумы, позволяющие приравнивать СМИ к иностранным агентам в России, что, возможно, по данным газеты "Ведомости", будет рассмотрено уже в эту среду.

Ранее по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут уже приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что зеркальные меры, которые предполагается принять, могут распространяться на соцсети.