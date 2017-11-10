Расширение закона об иноагентах будет касаться СМИ, заявил Володин

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Если закон об иноагентах будет расширен, то будет введена и ответственность за непредставление информации в отношении СМИ, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В пятницу Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США. Он пояснил, что закон РФ об иностранных агентах не распространяется на СМИ, а США планирует распространить действия своего аналогичного закона на RT America и агентство Spitnik.

"У нас с вами в законодательстве есть ответственность за несоблюдение закона о НКО в части иностранных агентов. Понятно, что если эта норма будет расширена в части СМИ, то эта норма будет распространяться и за непредставление информации в отношении СМИ", — сказал Володин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, будет ли предусмотрена ответственность за несоблюдение нового закона.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что нововведения будут касаться и иностранных социальных сетей.

По поручению Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут приняты уже на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.