Толстой: признанные иноагентами СМИ должны будут писать об этом в соцсетях

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой пояснил, что поправки в закон об иностранных агентах в РФ будут обязывать иностранные СМИ, признанных иноагентами, публиковать информацию об этом на их страницах в соцсетях.

При этом парламентарий подчеркнул не идет речи о "закручивание гаек" в отношении соцсетей.

"Хочу сразу пояснить, чтобы не было непонимания. Когда мы говорим, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть распространены не только на СМИ, но и на соцсети, то это не означает, что кто-то покушается на FB, Twitter и так далее. Не нужно выдумывать какое-то пресловутое "закручивание гаек", — написал Толстой в своем канале в Telegram.

"У каждого СМИ сегодня есть свои страницы в социальных сетях, где также публикуются их новости, статьи и видеосюжеты. Так вот, законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию. На этом все", — отметил он.

Ранее по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон "об иностранных агентах", кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут уже приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы. Глава фракция "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что зеркальные меры, которые предполагается принять, могут распространяться на соцсети.

Ранее в RT America сообщили о том, что минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.