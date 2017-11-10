Толстой: признанные иноагентами СМИ должны будут писать об этом в соцсетях

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой пояснил, что поправки в закон об иностранных агентах в РФ будут обязывать иностранные СМИ, признанных иноагентами, публиковать информацию об этом на их страницах в соцсетях.
При этом парламентарий подчеркнул не идет речи о "закручивание гаек" в отношении соцсетей.
"Хочу сразу пояснить, чтобы не было непонимания. Когда мы говорим, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть распространены не только на СМИ, но и на соцсети, то это не означает, что кто-то покушается на FB, Twitter и так далее. Не нужно выдумывать какое-то пресловутое "закручивание гаек", — написал Толстой в своем канале в Telegram.
Ранее по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.
Ранее в RT America сообщили о том, что минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.