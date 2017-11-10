Володин призвал Европу обратить внимание на закон об иноагентах в США

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спикер Госдум Вячеслав Володин призвал обратить внимание межпарламентских структур Европы на жесткие нормы закона об иностранных агентах, действующие в США и ограничивают свободу слова.

"Хотелось бы в том числе обратить внимание представителей международных структур, межпарламентских структур, особенно Европы, которые постоянно делали акцент на то, что в России действует закон об иностранных агентах в рамках деятельности НКО. И когда мы обращали внимание на то, что аналогичный закон действует в США, нам говорили о том, что нормы этого закона не действуют", — сказал Володин журналистам в пятницу.

Володин отметил, что нормы американского закона не только действуют, но они ещё и очень жёсткие, "позволяют принимать решения, ограничивающие и свободу слова", и "не только затруднять действия СМИ, но и распространять информацию".

В пятницу Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать зеркальные меры относительно ситуации с телеканалом RT в США. Он пояснил, что закон РФ об иностранных агентах не распространяется на СМИ, а США планирует распространить действия своего аналогичного закона на RT America и агентство Spitnik. Была создана рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не исключил, что нововведения будут касаться и иностранных социальных сетей.

Как сообщил первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, в закон об иностранных агентах, кроме НКО, будут включены и иностранные СМИ, соответствующие поправки будут приняты на следующей неделе. Такие поправки поддерживают все фракции Госдумы.

Ранее американский Минюст потребовал от российского телеканала RT зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента до 13 ноября.